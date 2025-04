Comasina

CESANO MADERNO – In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, a Cesano Maderno è in corso “Bella Ciao – Storie di antifascismo e di Resistenza cesanese”, una mostra diffusa che racconta la storia locale della Resistenza attraverso un itinerario che si snoda nel cuore della città, toccando vie, piazze e attività commerciali.

L’iniziativa, promossa dall’Anpi sezione “Pellegatta” con il patrocinio del Comune di Cesano Maderno, porta 35 pannelli informativi all’interno delle vetrine di negozi e locali della città, offrendo un’occasione per scoprire – o riscoprire – i volti, i luoghi e gli episodi della Resistenza cesanese. Non solo nomi celebri, ma anche persone comuni il cui ricordo vive nei gesti quotidiani e nei valori della Costituzione.

La mostra prende avvio alla sede dell’Anpi in corso Libertà 64, e si conclude nella biblioteca comunale Vincenzo Pappalettera in via Borromeo 5, passando per esercizi commerciali che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Tra questi, la Pasticceria Borromeo (via Borromeo 29), la Farmacia Centrale Gusmani (corso Roma 2), la caffetteria “Dal Guerrino” (via Don Luigi Viganò 58), il negozio “Il Truccolio di Santambrogio” (via Borromeo 29), la Cartoleria Nervice (via Volta 18) e molti altri.

Una mappa dettagliata guida i visitatori lungo l’itinerario, disponibile anche in formato digitale per facilitare la fruizione. L’obiettivo è coinvolgere tutta la cittadinanza, invitando a una riflessione attiva sul significato della memoria, della libertà e della democrazia.

