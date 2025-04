Politica

SARONNO – Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba ha partecipato al quarto congresso della Cisl dei Laghi, in corso allo Starhotels Grand Milan di Saronno, dedicato al tema “Il coraggio della partecipazione”.

“Ringrazio di cuore la Cisl dei Laghi, il Segretario Generale Daniele Magon e Albino Gentile per l’invito e per l’importante occasione di confronto offerta da questo Congresso, che affronta temi concreti e centrali per il presente e il futuro della Nazione – ha dichiarato Dell’Erba –. In un tempo nel quale tutto sembra accelerare, è fondamentale ritrovare il valore della partecipazione, non come slogan ma come pratica quotidiana, come responsabilità condivisa tra istituzioni, lavoratori, imprese e corpi intermedi.”

Il consigliere ha poi voluto esprimere apprezzamento per la visione della Cisl in materia di politiche sociali e industriali: “Il sindacato, quando è autenticamente rappresentativo, svolge un ruolo prezioso per la coesione sociale, la dignità del lavoro e la tutela delle fasce più fragili. Servono politiche concrete, che guardino alle nuove generazioni, alla qualità dell’occupazione, alla natalità e alla non autosufficienza: sfide che richiedono coraggio e visione.”

Dell’Erba ha infine evidenziato l’impegno del Governo sui temi affrontati dalla Cisl nel corso del dibattito: “Plaudo con convinzione alla recente Legge sulla partecipazione, fortemente voluta dal Governo di Giorgia Meloni e attualmente in discussione al Senato. Si tratta di un passo concreto verso una nuova stagione di coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali dell’impresa, nel solco della migliore tradizione europea. È questa la strada da percorrere per un’Italia più forte, più giusta e davvero competitiva.”