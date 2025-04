Città

SARONNO – E’ stato approvato in via definitiva nella giornata di ieri dal Commissario Straordinario Antonella Scolamiero il piano urbanistico relativo all’area ex Pozzi Ginori che consentirà all’attuatore, al privato proprietario dell’area dismessa, di convenzionare gli interventi e perciò di dare corso alle concrete attività costruttive.

L’area interessata è quella di via Sampietro attualmente occupata da un grade edificio industriale da tempo dismesso, in passato sede della nota azienda Pozzi Ginori, ed è situata nel pieno del “Quartiere Matteotti”, a ridosso del parco pubblico verso il quale si attesta l’asse principale del rione, viale Amendola.

Prima dell’adozione del programma urbanistico, i fabbricati produttivi son stati demoliti e si è dato corso alla bonifica dei terreni, positivamente conclusa. L’area recuperata sotto il profilo ambientale potrà essere riutilizzata costruendo dal nuovo superfici per circa 15.000 mq (9.000 mq di residenziale e 6.000 mq di altre funzioni), ma soprattutto il programma urbanistico prevede che più della metà della superficie del lotto sia ceduta al patrimonio pubblico, sistemata a verde ed adeguatamente attrezzata per incrementare la dotazione ludico sportiva del quartiere.

Nello specifico, il parco, attualmente occupato da un campetto da calcio, potrà essere sensibilmente ampliato, triplicandosi lo spazio asservito alla libera fruizione. Il consolidamento ed il rinnovo di un polo aggregativo tradizionalmente “presente al Matteotti” coronerà l’ampia azione di riqualificazione delle altre aree pubbliche centrali già svoltasi in questi anni dando attuazione al programma nazionale e regionale “Contratti di Quartiere II”, programma partito circa venti anni fa con la costruzione di nuovi alloggi di edilizia popolare e recentemente conclusosi – nel 2023 – con la sistemazione, materiale e funzionale, del largo poi intitolato a Giacomo Matteotti. Con l’approvazione si chiude il percorso tecnico formale che consentirà di avviare di fatto il recupero e la rigenerazione della vasta area di oltre 25.000 metri quadri che da anni attendeva una nuova destinazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti