ORIGGIO – Otto giorni di festa, musica, tradizione e gusto: torna la Fiera Primaverile di Origgio, una delle manifestazioni più sentite e partecipate del territorio. Organizzata dal Comune di Origgio con il contributo di Regione Lombardia, la settantaduesima edizione si svolgerà da giovedì 24 aprile a giovedì 1° maggio nell’area fiera di via Marconi, pronta ad accogliere famiglie, appassionati e curiosi con un ricchissimo programma.

Si parte giovedì 24 aprile con le prime attività di ristorazione dalle 19.30 e un concerto serale alle 21 per scaldare l’atmosfera.

Venerdì 25 aprile sarà una giornata clou: dalle 7 si aprono l’area fiera e le bancarelle per le vie del paese, accompagnate da mostra di animali, laboratori didattici sul mondo agricolo e attività a cavallo. In mattinata e nel pomeriggio, due spettacoli equestri con Giona Show e Massimo Barbè alle 11 e alle 16, mentre alle 10.30 sono attesi i raduni di trattori e truck. Spazio anche al XVIII Concerto della Liberazione nella chiesa di San Giorgio, con il Coro Amici della Montagna e il coro Divisi da Valencia. Per chiudere la giornata: ristorazione serale e concerto con ospite speciale Walter Pizzulli di Radio M20.

Sabato 26 aprile**, si continua con truck raduno ed esibizioni equestri del Free Style Show. Nel pomeriggio si terrà la gimcana western per ragazzi e prove di monta per tutti. Serata di gusto e divertimento con il concerto della Band-Azione Mutanda.

Domenica 27 aprile propone ancora raduno di truck, animazione per i più piccoli, competizioni equestri di Pole Bending e Barrel Racing, e possibilità di montare a cavallo. La serata si chiuderà con il Festival Latino Americano con la musica di Studio 17.

Lunedì 28 e martedì 29 aprile** spazio alla Sagra del Gorgonzola, con ristorazione su prenotazione e contest di band emergenti.

Mercoledì 30 aprile, ristorazione e grande serata musicale con DJ Carmine e i successi degli anni ’80, ’90 e 2000.

Giovedì 1° maggio, giornata dedicata ai motori con raduni di camion, trattori, moto e auto d’epoca, comprese Fiat 500 e Vespe, dimostrazioni cinofile, un coloratissimo Mega Color Party pomeridiano, battesimo della sella e gran finale con ristorazione e uno spettacolo musicale a tema danze latinoamericane.

Una fiera per tutte le età, che unisce cultura rurale, intrattenimento e sapori locali. Origgio si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un programma vario e coinvolgente, nel segno della tradizione e dell’allegria.