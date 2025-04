Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 17 aprile, emergono episodi legati al maltempo e alla cronaca locale: dalla pianta caduta su una palazzina al Prealpi, agli effetti delle raffiche di vento sul cimitero. Attenzione anche su furti e rapine, mentre sul fronte positivo si segnala il ritorno delle gite in treno e l’annuncio di un evento sportivo internazionale.

Una pianta di grosse dimensioni si è abbattuta su una palazzina nel quartiere Prealpi, provocando paura tra i residenti ma fortunatamente senza causare feriti.

Un albero è crollato lungo l’argine del torrente Lura finendo sul muro del cimitero, dopo le intense raffiche di vento che hanno colpito l’area.

In un recente episodio di furto, nemmeno la presenza di cani da guardia ha impedito ai ladri di introdursi in un’abitazione, alimentando la preoccupazione dei residenti per la sicurezza.

Un uomo responsabile di una rapina in un supermercato è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e fermato a casa di un parente.

Ripartono anche da Saronno, dopo Pasqua, le tradizionali gite in treno verso le principali località turistiche, un’occasione attesa per riscoprire il territorio.

Caronno Pertusella si prepara ad accogliere il mondiale under 15 di softball, un appuntamento sportivo di rilievo che attirerà squadre e appassionati da tutto il mondo.

