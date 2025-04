SARONNO – Grande curiosità in città per il presepe pasquale, allestito per la prima volta nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. L’installazione, curata dai Maestri del Presepio di Gorla Maggiore, è stata benedetta dal prevosto Giuseppe Marinoni durante la celebrazione della Domenica delle Palme e ha segnato l’inizio delle visite da parte dei fedeli e dei curiosi.

L’idea, nata da un’intuizione del prevosto, già nel 2014 impegnato nella valorizzazione del significato spirituale della Pasqua attraverso forme artistiche e catechetiche, si è concretizzata in un percorso visivo composto da pannelli narrativi. Ogni scena riproduce momenti chiave della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù: dall’Ultima Cena alla preghiera nell’orto degli ulivi, dalla crocifissione al sepolcro vuoto, fino all’apparizione ai discepoli di Emmaus e a Tommaso.

Il presepe, curato nei minimi dettagli con paesaggi e scenografie accompagna i visitatori in un itinerario emozionale e meditativo. Come ha spiegato il prevosto durante la benedizione, “questo piccolo presepe, curato dagli amici artisti di Gorla Maggiore, è da contemplare, è da ascoltare ed è uno strumento per riflettere in preghiera, sostando in silenzio per meglio comprendere il mistero pasquale”.

Il presepe pasquale resterà visibile fino a domenica 8 giugno nella chiesa Prepositurale in piazza Libertà. L’ingresso è libero: nei giorni feriali dalle 7.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, nei giorni festivi dalle 7 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per gruppi o visite guidate è possibile prenotare al numero 366 508 0050.

Per le foto di ringrazia Armando Iannone

