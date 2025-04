Città

VARESE – Nel pomeriggio di mercoledì, a Villa Recalcati, si è tenuto un incontro promosso dalla Provincia di Varese con le rappresentanze studentesche, nell’ambito di un percorso di ascolto e collaborazione avviato lo scorso anno. Al centro del confronto: edilizia scolastica e servizi di trasporto a supporto dello studio.

L’incontro ha preso il via con il saluto e il benvenuto da parte del Presidente Marco Magrini e ha visto la partecipazione della Consigliera provinciale Alessandra Agostini, che aveva avviato il lavoro lo scorso anno con la delega all’edilizia scolastica; del Vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti, attuale delegato al tema che continuerà a garantire il proprio supporto e impegno sul percorso intrapreso; Lelia Mazzotta Natale referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale su delega del Dirigente Giuseppe Carcano; delle rappresentanze studentesche dell’Unione degli Studenti (UDS) e della Consulta provinciale degli studenti, organo istituzionale rappresentativo delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Varese e provincia.

Durante il confronto è stata ribadita la volontà condivisa di costituire un Osservatorio sull’edilizia scolastica e servizi connessi al diritto allo studio con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento e l’ascolto tra le parti sui temi che riguardano le scuole e i servizi di trasporto che ne garantiscono l’accessibilità.

“Ringrazio gli studenti per la loro partecipazione. Abbiamo creduto fin dall’inizio nell’importanza di questo dialogo – ha dichiarato la consigliera Agostini – e siamo soddisfatti di vedere che, dal primo incontro dello scorso anno e successive interlocuzioni, sta prendendo forma una collaborazione concreta tra i ragazzi, le istituzioni scolastiche e l’Ente”.

“Siamo molto soddisfatti dell’incontro con i ragazzi. Abbiamo condiviso quelle che potrebbero essere delle iniziative per favorire anche con loro un confronto e un dialogo costante, già in corso con i dirigenti scolastici con il supporto degli uffici tecnici” ha aggiunto il consigliere Iametti.

Il percorso avviato continuerà nei prossimi mesi con ulteriori momenti di confronto, raccolta di dati e segnalazioni in linea a supporto della collaborazione tra Ente e studenti, ascoltando la loro voce e le loro istanze in merito alle esigenze e alle criticità riscontrate.

