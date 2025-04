Cronaca

CESANO MADERNO – Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri tra Cesano Maderno e Palazzolo, dove un rocambolesco inseguimento è terminato con un incidente stradale e l’arresto di uno dei due fuggitivi. L’episodio si è verificato attorno alle 16, dopo che un’auto è stata intercettata dalle pattuglie della Guardia di Finanza nei pressi di Cesano. Alla vista dei militari, i due occupanti del veicolo non si sono fermati all’alt e hanno tentato la fuga a tutta velocità.

L’inseguimento si è snodato lungo la superstrada Milano-Meda fino allo svincolo di Palazzolo, dove i fuggitivi hanno cercato di far perdere le proprie tracce. Giunti in via Mazzini, però, si sono ritrovati intrappolati a causa del semaforo rosso all’altezza della chiesa di San Martino. Nel tentativo di forzare il passaggio, la vettura in fuga si è scontrata con un’auto che proveniva da via San Martino e si stava immettendo in via Mazzini. L’urto è stato violento: l’auto inseguita è rimasta gravemente danneggiata e uno dei due occupanti è rimasto incastrato tra le lamiere. Il secondo è riuscito a uscire dal veicolo e a fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra la parrocchia e la casa parrocchiale.

L’uomo rimasto ferito è stato soccorso e liberato dai vigili del fuoco, ed è stato posto in stato di fermo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Guardia di finanza, carabinieri e polizia locale. Numerosi i passanti che hanno assistito increduli alla scena, che per molti ha ricordato una sequenza da film d’azione.

