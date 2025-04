Città

SARONNO – Le radici completamente sollevate dal terreno e il tronco sdraiato sull’erba: è lo scenario che si sono trovati davanti ieri mattina, venerdì 17 aprile, i frequentatori del parco di via Filippo Reina. Il maltempo della notte ha causato la caduta di un albero, sradicato dalla pioggia insistente e dal terreno reso fradicio. Fortunatamente, non si sono registrati né danni né feriti.

L’albero, che si trovava nella parte più interna dell’area verde, è caduto lateralmente senza colpire nulla. Le radici sono emerse per intero. Si tratta di un esemplare regolarmente censito dal Comune, che ora dovrà valutare un eventuale intervento di rimozione e sostituzione.

Alcuni residenti della zona hanno segnalato l’accaduto agli uffici comunali in modo che possano essere organizzati gli interventi.

Non è stato l’unico episodio legato al maltempo di ieri a Saronno: altre due piante sono crollate dopo pioggia intensa e dalle raffiche di vento. Il primo intervento è stato necessario in via Montello, dove un albero è caduto da un giardino privato appoggiandosi sulla palazzina accanto. Un secondo caso si è verificato in via Morandi dove un albero è crollato sull’argine del torrente Lura appoggiandosi anche sulla recinzione del cimitero.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Giantonio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09