ROVELLASCA / SARONNO – Grandi soddisfazioni per gli allievi Osa Saronno Libertas ai recenti campionati provinciali di staffette che si sono tenuti a Rovellasca con squadre di più province.

Confermando la propria capacità di essere fucina di talenti veloci, la Osa si è aggiudicata il titolo nella 4×100 sia con gli allievi che con le allieve. Per quanto riguarda i ragazzi, infatti, Tommaso Macchi, Marco Luraschi, Giacomo Cappelletti e Leonardo Scaglione hanno vinto il titolo provinciale con 43.98, staccando anche il miglior tempo di giornata davanti a tutti i pari categoria.

Le ragazze, invece, scese in pista con Viola Cuscianna, Anna Carboni, Greta Ferrario e Martina Maiocchi, si sono laureate campionesse provinciali per Varese con il tempo di 51.16, terzo totale.

