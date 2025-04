Politica

SARONNO – “Sul fronte sicurezza, abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione, in particolare sul centro storico e la zona della stazione. Ma il Comune, come tutti i sindaci, ha strumenti limitati: servono interventi da parte di Regione e Governo”.

Così il Pd di Saronno replica agli ultimi interventi della Lega Lombarda Saronno su uno dei temi più caldi della campagna.

“Da tempo il Partito Democratico ha chiesto alla Regione Lombardia di dar seguito progetti annunciati in tema di sicurezza, ma questi si sono spesso rivelati iniziative sperimentali prive di continuità: serve invece una strategia seria, stabile, con risorse certe.

La stazione di Saronno ad esempio, per le sue caratteristiche, necessita di un presidio fisso e permanente di Polizia di stato (Polfer), ma nonostante l’apprezzato interessamento del Prefetto, sembra che il Governo, con il ministero dell’Interno, non ci senta su questo argomento. Il colore politico viene prima dell’interesse dei cittadini? Perché su questo la Lega non dice nulla? “Non disturbare il manovratore” sembra per l’ennesima volta essere la parola d’ordine.

Occorre investire nel comparto pubblico della sicurezza, a partire dal rafforzamento degli organici e da una revisione degli stipendi, che oggi rendono difficile attrarre e trattenere personale qualificato”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09