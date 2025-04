Politica

SARONNO – “Chi ogni giorno apre una serranda, gestisce un’attività, si confronta con clienti, fornitori e burocrazia, sa bene quali siano le difficoltà reali della nostra città. Le viviamo anche noi. Non servono promesse vaghe o slogan: serve rimettere al centro le esigenze concrete di chi tiene viva Saronno”.

Inizia così la nota di Claudio Sala candidato della Lega Lombarda Saronno che corre per le elezioni amministrative a sostegno di Rienzo Azzi con il centrodestra unito.

“Commercianti, artigiani, imprenditori del territorio sono l’anima di una città. E il loro lavoro non è fatto solo di economia, ma di relazioni, sicurezza, servizi, attrattività. Per questo il nostro progetto per Saronno parte da una convinzione semplice ma profonda: una città viva è una città che funziona per chi ci lavora, non solo per chi ci dorme.

Il primo segnale che qualcosa può cambiare si vede dai dettagli. Una stazione pulita e sicura, un marciapiede in ordine, una strada ben illuminata, un’aiuola curata: sono piccoli gesti che danno un messaggio chiaro. Una città curata è una città che si rispetta e che rispetta chi la vive.

Noi vogliamo riportare questo spirito a Saronno, partendo dalla manutenzione degli spazi pubblici, dalla riqualificazione delle aree trascurate e dalla presenza costante delle forze dell’ordine nei luoghi sensibili. Dove c’è ordine, c’è sicurezza. E dove c’è sicurezza, il commercio può respirare.

Ogni attività commerciale, ogni bottega, ogni esercizio aperto è un presidio sociale. Dove ci sono negozi, c’è vita. Dove ci sono luci accese, c’è sicurezza. Dove ci sono vetrine curate, c’è decoro. Ma non possiamo aspettarci che questo accada da solo.

Serve una politica attiva, con incentivi per chi apre o ristruttura un’attività, agevolazioni per i giovani imprenditori, eventi cittadini programmati in modo coordinato e soprattutto meno burocrazia, più ascolto e maggiore flessibilità.

Il commercio locale va sostenuto, non solo a parole. E questo sarà un nostro impegno concreto e quotidiano.

Siamo convinti che il futuro di Saronno non possa essere scritto da un ufficio, ma costruito insieme a chi ogni giorno lavora sul campo. Non servono tavoli tecnici vuoti: servono canali aperti e continui con chi conosce davvero le dinamiche della città.

Noi vogliamo un’amministrazione presente, che ascolta, che risponde, che collabora. Non pretendiamo di avere tutte le risposte, ma ci impegniamo a cercarle insieme a chi ha competenze, esperienza e passione per questo territorio.

Saronno ha tutte le carte in regola per competere con qualsiasi realtà, anche di maggiori dimensioni, dal punto di vista commerciale: lo dimostrano le attività locali che, puntando su qualità, professionalità e attenzione al cliente, sono diventati veri e propri punti di riferimento per il territorio, ed è proprio con loro che dobbiamo dialogare per studiare strategie future per il rilancio del commercio cittadino.

Nei prossimi cinque anni si gioca molto più di un mandato amministrativo: si decide se Saronno tornerà una città viva, o continuerà ad arretrare. Noi scegliamo di guardare avanti, con coraggio e concretezza. E lo facciamo partendo proprio da chi, ogni giorno, tiene viva questa città.

