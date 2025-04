Cronaca

SAMARATE – “Sembrava una giornata come le altre, poi il silenzio si è fatto assordante”. È morta con lei, nel buio di una villetta di via San Giovanni Bosco, la speranza di un nuovo inizio. Teresa Stabile, 55 anni, è stata uccisa nella serata di mercoledì 16 aprile. A toglierle la vita, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato il marito Vincenzo Gerardi, 56 anni, che nella notte ha confessato l’omicidio davanti al pubblico ministero Ciro Caramore.

Teresa si era trasferita dai genitori, poco distante dall’abitazione che aveva condiviso con l’ormai quasi ex marito, nella speranza di allontanarsi da una relazione diventata insostenibile. Ma Vincenzo non aveva smesso di controllarla. Aveva tenuto le chiavi della sua auto, parcheggiava la propria vettura davanti al box della moglie, costringendola a chiamarlo ogni volta che doveva uscire. Un episodio proprio davanti al garage aveva spinto il figlio maggiore a sporgere denuncia per violenza privata. Teresa invece non aveva mai sporto denuncia. Nessun provvedimento restrittivo era stato adottato contro l’uomo.

Gli investigatori hanno ricostruito una spirale di pressioni e minacce. Vincenzo Gerardi aveva più volte minacciato di togliersi la vita se Teresa non fosse tornata con lui. La sera dell’omicidio è stato trovato mentre minacciava il suicidio con lo stesso coltello usato per uccidere la moglie. Un elemento che ha spinto la Procura a valutare l’ipotesi di premeditazione è uno scritto inviato ai figli, in cui l’uomo indicava espressamente la data del 16 aprile. Un dettaglio inquietante che potrebbe pesare sull’impianto accusatorio.

La famiglia della vittima – i figli, i genitori, la sorella – è stata ascoltata dagli inquirenti. Nella giornata di ieri si è svolto un incontro con i legali e con il pubblico ministero per stabilire i prossimi passi. L’avvocato Manuela Scalia è stata incaricata dalla famiglia per seguire le esequie e per curare la costituzione di parte civile nel futuro processo a carico di Gerardi, che si trova attualmente in custodia cautelare nel carcere di Busto Arsizio.

Fuori dalla villetta, nella giornata successiva al delitto, poche auto parcheggiate e il silenzio rotto solo dalla pioggia. Intorno a mezzogiorno i figli della vittima sono entrati accompagnati dal legale. Alle 14.30 l’avvocato Scalia ha lasciato l’abitazione, scortata dai carabinieri, e ha dichiarato: “La famiglia ha scelto il silenzio. Una scelta che va rispettata”.

I vicini, intercettati dai giornalisti, raccontano una quotidianità apparentemente tranquilla: “Sembravano tranquilli, mai avremmo immaginato”, “Lui? Educato, ma chiuso. Lei invece era sempre sorridente”. Parole frammentarie, spezzate dallo shock.

Nel pomeriggio di giovedì si è tenuto l’incontro pubblico organizzato dal Comune per ricordare Teresa e tutte le vittime di violenza di genere. L’appuntamento si è svolto nell’atrio del municipio. A convocare la cittadinanza è stato il sindaco Alessandro Ferrazzi, che ha parlato di un momento necessario per riflettere, stare insieme, “fare comunità”. La giunta ha dichiarato il lutto cittadino nei giorni 17, 18 e 19 aprile, con bandiere a mezz’asta e sospensione degli eventi pubblici.

All’ingresso della villetta teatro dell’omicidio sono stati lasciati mazzi di gerbere, fiori che simboleggiano forza e amore puro. Un gesto semplice che racconta la vicinanza della comunità, il bisogno di ricordare e la volontà di reagire.

A esprimere il dolore e l’impegno dell’amministrazione anche la vicesindaco e assessore alle politiche sociali Cinzia Castiglioni: “La comunità samaratese è profondamente scossa e sgomenta per la terribile tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. Purtroppo, siamo costretti a registrare il quarto femminicidio che colpisce la nostra città nel corso degli ultimi anni: nel 2011 fu uccisa Marianna, nel 2022 Stefania e la giovane figlia Giulia, di soli sedici anni, e oggi piangiamo Teresa.

Ci troviamo di fronte all’ennesima vita spezzata in modo orribile, al dolore senza fine dei familiari e di tutte le persone che l’amavano, a un atto insensato compiuto dall’autore del crimine, e a una collettività attonita che si stringe nel silenzio e nella condivisione di questa indicibile sofferenza. Questo è il momento del rispetto, della vicinanza, dell’espressione del cordoglio. A noi, come Istituzione, spetta ora il compito di proseguire con determinazione e potenziare tutte le misure di contrasto a qualsiasi forma di violenza contro le donne, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più”.

