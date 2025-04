Città

SARONNO – Domenica 27 aprile torna a Saronno il grande torneo primaverile di scacchi, una giornata dedicata a grandi e piccoli appassionati del gioco più strategico di sempre. L’iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dalla Scuola Scacchi Saronno con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Gruppo Anziani della città.

Le sfide si svolgeranno presso gli spazi in via Marconi 5, con inizio alle 10.30 per la categoria Juniores e alle 14.30 per gli adulti. Le premiazioni si terranno rispettivamente alle 13 e alle 18. Il torneo si svolgerà con la formula a girone svizzero su cinque turni, con partite a tempo di riflessione di 15 minuti.

La partecipazione è aperta a tutte le fasce d’età: adulti, juniores, donne e over 70. L’iscrizione prevede un contributo simbolico di 7 euro per i più giovani e 10 euro per gli adulti, a sostegno delle attività della scuola scacchi. L’iniziativa è sponsorizzata da Familab, laboratorio artigianale che produce articoli personalizzati per ogni occasione. Per pre-iscriversi o avere informazioni è possibile contattare Luigi al 3711179430 o al 3517827262 o mandare una mail a [email protected].

(foto archivio: un precedente evento di Scacchi Saronno)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09