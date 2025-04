Città

SARONNO – Un risultato straordinario e una partecipazione al voto molto alta: la Uil Fpl si conferma forza sindacale di maggioranza assoluta in tutti gli enti pubblici della città. Le elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria si sono svolte da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile, coinvolgendo lavoratrici e lavoratori delle aziende sanitarie e degli enti locali.

All’ospedale di Saronno, la Uil Fpl ha ottenuto il 70,43% dei consensi, contribuendo al raggiungimento della maggioranza assoluta anche nella Asst Valle Olona, dove ha totalizzato il 51,56% complessivo, eleggendo 22 delegati su 42. Il più votato in azienda è risultato Francesco Cerullo, dipendente dell’ospedale di Saronno, con 255 preferenze.

Nel comune di Saronno, il sindacato ha conquistato il 69,40%, eleggendo 6 delegati su 9, mentre all’Istituzione Zerbi ha ottenuto il 62,19%, portando 3 delegati su 5.

“La fiducia che ci è stata accordata è motivo di grande orgoglio – commentano i referenti della Uil Fpl – e conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni. L’elevata partecipazione al voto dimostra quanto i lavoratori credano nel valore della rappresentanza.” Per la Uil Fpl si tratta di un successo importante, che rafforza il suo ruolo nella difesa dei diritti, nella contrattazione e nella valorizzazione del servizio pubblico.

