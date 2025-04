Città

SARONNO – La campagna elettorale saronnese prende la via dell’ironia: tra proposte, visioni e programmi, spunta anche qualche meme. L’ultima trovata arriva dalla pagina Tu@Saronno, che ha pubblicato una foto diventata virale su whatsapp e gruppi saronnesi: un carretto trainato da cavalli e stracarico di persone con valigie e zaini. Il tutto accompagnato da una didascalia che spiega il riferimento alle ultime dichiarazioni del candidato del centrodestra Rienzo Azzi.

Il meme fa riferimento al confronto in corso sul trasporto pubblico e in particolare al dimezzamento delle corse tra Saronno- Milano centrale e alla proposta di Azzi di un bus gli studenti saronnesi per la Statale. Non è l’unica immagine usata in modo ironico visto che lo stesso Azzi ha parlato del sogno della candidata Ilaria Pagani (sostenuta da tu@Saronno) dell’Orient express.

A rendere il tutto ancora più pungente è l’hashtag scelto: #azz, che richiama con una strizzata d’occhio il cognome del candidato, ma con un tono scherzoso e immediato.

Tra promesse elettorali e battute graffianti, il tema del trasporto pubblico scolastico si conferma al centro del confronto, con cittadini e candidati chiamati a riflettere – anche con un sorriso – alla complessità della situazione.

