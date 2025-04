Cronaca

SOLARO – È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda il motociclista coinvolto in un violento incidente con un’auto in via Varese lungo la Saronno-Monza.

L’impatto si è verificato poco dopo le 11 di venerdì 18 aprile, lungo il tratto urbano della via provinciale, all’altezza del civico 527. A scontrarsi sono stati uno scooter e una vettura: ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 84 anni, rimasto ferito. Le sue condizioni sono apparse inizialmente gravi: sul posto è atterrato l’elisoccorso da Milano, che lo ha trasportato in codice rosso al al Niguarda con un trauma cranico e al torace.

L’allarme è stato dato subito da alcuni passanti e dai primi automobilisti che si sono trovati davanti alla scena. Così in via Varese sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, la polizia locale di Solaro, i carabinieri della compagnia di Rho, due ambulanze e l’autoinfermieristica di Saronno. I soccorritori hanno stabilizzato l’anziano e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale.

Spetterà ora agli agenti della polizia locale ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

