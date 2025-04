Città

SARONNO – “La vostra pena sarà quella di restituire dignità al luogo che avete offeso”. Con queste parole, l’ex giudice di pace Erminio Venuto aveva condannato un gruppo di giovani a ripulire un muro imbrattato da graffiti. Una sentenza simbolica del suo modo di intendere la giustizia: non solo sanzione, ma responsabilizzazione, educazione e recupero.

Figura di riferimento per la comunità saronnese, Erminio Venuto è scomparso nella notte tra il 18 e il 19 aprile lasciando un ricordo profondo in chi ha avuto modo di conoscerlo, sia nel suo ruolo di magistrato onorario sia nel suo impegno civile e sociale. Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Saronno fino al 2015, si era distinto per la dedizione con cui aveva condotto il servizio e per l’umanità dimostrata nelle aule del tribunale.

Durante il suo incarico si era speso in prima persona per assicurare la cura e il decoro dell’edificio che ospitava il tribunale, promuovendo interventi di manutenzione e miglioramento. Aveva anche sostenuto con forza la necessità di mantenere il servizio del giudice di pace in città, opponendosi alla sua chiusura e sottolineando l’importanza di un presidio di giustizia vicino ai cittadini.

Dopo il pensionamento per limiti d’età, non aveva mai smesso di mettersi al servizio della comunità. A Saronno aveva continuato a offrire il suo tempo come volontario per l’orientamento legale gratuito, collaborando con Caritas e con l’Associazione Paolo Maruti Onlus alla Casa di Marta. Il suo obiettivo era fornire un primo aiuto a chi, trovandosi in difficoltà economica o in condizioni di fragilità, aveva bisogno di capire come affrontare una situazione giuridica complessa. Nel 2015 era stato indicato come possibile candidato sindaco per il centrodestra a Saronno, segno della stima diffusa che raccoglieva in città, ben oltre gli ambienti istituzionali.

La celebrazione funebre si terrà martedì 22 aprile alle 15.45 nella chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo di piazza Libertà a Saronno, preceduta dalla recita del Santo Rosario alle 15.30.

