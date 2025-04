Cronaca

ORIGGIO – Hanno trovato l’auto svaligiata al ritorno dalla pausa pranzo: è successo giovedì 18 aprile, a due cittadini di Caronno Pertusella che avevano parcheggiato nel retro di via Vivaldi, accanto al centro sportivo.

Al momento del rientro, intorno alle 13, i due si sono accorti che qualcuno aveva forzato il veicolo e portato via effetti personali e, dal baule, anche il computer portatile usato per lavoro. I ladri avrebbero agito in pochi minuti, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Sull’episodio sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine, cui è stato segnalato il furto. Chiunque abbia notato movimenti sospetti o persone aggirarsi nella zona è invitato a contattare i carabinieri. Se qualcuno dovesse trovare i documenti o il pc l’invito è a portarli alle forze dell’ordine.

