Sport

IMOLA – Penultima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, l’AZ Pneumatica Robur Saronno è con le spalle al muro : sul parquet dell’Andrea Costa Imola, i biancoazzurri hanno un solo risultato a disposizione per continuare a sperare, serve una vittoria per non retrocedere.

Grande atmosfera al Pala Ruggi, i padroni di casa partono forte e vanno sopra 8-2 nei primi quattro minuti, timeout per coach Gambaro. In uscita dal minuto, subito la tripla di Pellegrini, ma i biancorossi guidati da Klanjscek chiudono agevolmente il primo quarto sul 26-17.

Secondo quarto, il distacco rimane pressoché invariato, Saronno non riesce a ingranare dalla lunga distanza (1/16 nel primo tempo da tre punti) e scivola a -12. Ci pensa un grande Pietro Nasini (10 punti in 14 minuti con 5/6 al tiro) a tenere in piedi la Robur che a metá partita è sotto 52-39.

Nel secondo tempo comincia forte Quinti, risponde Filippini ma Saronno torna forte a -8 e Imola chiama timeout a metà tempino. Beretta mette un bell’arresto e tiro dalla media e una tripla, ma l’ultimo canestro è dei padroni di casa, 71-61 per l’Andrea Costa.

Nel quarto quarto Saronno ci prova con tutte le forze, ma l’inerzia della gara ha ormai preso la via romagnola, Klanjscek (26 punti e 15 rimbalzi) guida l’Andrea Costa Imola fino al successo finale per 90-69.

Un grande applauso a tutti i ragazzi. Allo storico esordio in Serie B Nazionale Old Wild West, il terzo livello dei campionati nazionali, la Robur ha dato tutto, con un gruppo di ragazzi prevalentemente cresciuti in casa, un gruppo unito. Con un gioco divertente, sempre votato all’attacco. Poi tante serate sono girate male, ma la voglia di lottare non è mai mancata.

E ora l’ultima partita, contro Vicenza, ininfluente a livello di classifica. Ma finalmente si gioca in casa, nella vera casa, il PalaRonchi di Saronno. Il giusto teatro per la scena finale, potrebbe essere un addio, o un arrivederci, chi lo sa. La Robur saluterá la categoria di fronte al suo pubblico.

