CASTIGLIONE OLONA – Un’opportunità formativa per chi desidera fare esperienza nel settore culturale: il Comune di Castiglione Olona seleziona un tirocinante per l’area Cultura (biblioteca, musei ed eventi) nell’ambito del progetto DoteComune, promosso da Anci Lombardia.

Il percorso, della durata di 12 mesi, prevede un impegno settimanale di 25 ore e prenderà il via il 6 maggio. Ai partecipanti è riconosciuto un contributo mensile di 500 euro.

DoteComune è un tirocinio extracurriculare rivolto a disoccupati e inoccupati dai 18 anni in su, finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo all’interno degli enti locali. Il progetto consente di acquisire competenze certificate secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia.

Le candidature possono essere presentate entro domani, giovedì 17 aprile. Per informazioni dettagliate e per scaricare il bando, è possibile consultare il sito del Comune o rivolgersi agli uffici comunali. Un’occasione concreta per chi desidera mettersi in gioco nel mondo della cultura e dei servizi alla comunità.

