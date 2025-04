Politica

SARONNO – “Trovo molto grave che un imprenditore attacchi l’amministrazione pubblica sui giornali. Evidentemente non si è stati chiari con lui! E infatti lascia sgomenti che all’interno della sinistra, che ha governato Saronno, sulla questione Isotta ci sia un atteggiamento schizofrenico: Airoldi e Pagani prima insieme in giunta e ora divisi su tutto. Spero non si tratti di una strategia per dire tutto e non dire niente e cadere comunque in piedi”.

Inizia così la nota del candidato sindaco Rienzo Azzi, che corre sostenuto del centrodestra unito, in merito alle ultime dichiarazioni della proprietà dell’ex Isotta Fraschini.

“In questo marasma politico tutto a sinistra un plauso meritano gli uffici comunali che giustamente pongono una grande attenzione sull’interesse pubblico in relazione ad un progetto partito male, presentato quasi come un atto di liberalità di un privato nei confronti della città e poi rivelatosi per quello che e’: una “Saronno 2” da realizzarsi in deroga al PGT (come se questo documento non riconoscesse a questa area un aspetto strategico), promettendo un parco (che sembra più il giardino di palazzi di lusso per il suo posizionamento), anticipando l’arrivo (mi pare mai chiaramente documentato, peraltro) di soggetti scelti in modo arbitrario dall’imprenditore e non dall’amministrazione e dai saronnesi e quindi slegati dai veri interessi della città“.

E continua: “Il grande entusiasmo della Pagani e addirittura di onorevoli del Pd ci e’ quindi parso fuori luogo. Nell’interesse pubblico credo fosse dovuto un atteggiamento più prudente. Ribadisco che le aree dismesse sono strategiche per la città ed è incomprensibile che non si abbia un progetto condiviso e partecipato di città ma si sia già schierati con la proposta dell’imprenditore. L’Isotta Fraschini rientra in un’area più ampia dove si devono valutare anche strade di collegamento e parcheggi; dove va previsto l’impatto abitativo e quantizzati i servizi ed i relativi costi.

Basta nascondere gli interessi dei privati dietro interventi pseudo-ecologisti che sicuramente aumentano il valore degli immobili ma che di certo non vanno nel senso degli interessi dei saronnesi”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09