Politica

SARONNO – “Quello che risulta incomprensibile è come sia possibile che in un baleno Azzi “erediti” le posizioni disfattiste di diversi esponenti del centro destra sul tema Isotta”. Inizia così la nota della candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Pagani in merito alle dichiarazioni del candidato del centrodestra Rienzo Azzi.

“Da parte nostra nessuna corsia preferenziale è mai stata offerta per il recupero dell’area. Al contrario abbiamo sempre solo avuto la ferma convinzione che quello fosse un progetto fondamentale per la città. Di diverso avviso sembra essere invece Azzi il quale, da completamente estraneo al dibattito, ora si rivela invece assolutamente contrario. Bene, che i saronnesi lo sappiano. Come dice il noto adagio “a pensar male si fa peccato ma quasi sempre si indovina” e il pensiero è che la dichiarazione di Azzi abbia qualche “suggeritore” ostile alla rigenerazione dell’ex area Isotta”.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09