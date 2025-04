Città

GERENZANO – Domenica 13 aprile sono scese in campo gara le piccole atlete dell’Asd Majorettes Gerenzano Sc nella loro seconda prova del settore propaganda con le discipline joy twirling e show twirling – Fitw federazione italiana twirling. Tanta emozione per le piccole e ottimi risultati conquistando tutte le medaglie d’argento:

Matilde Lugara’ nell’individuale cadetti secondo livello avanzato

Valeria Cimino e Giorgia Pozzi nel duo cadetti livello avanzato

Ginevra Caruso e Alessia Grignani nel duo cadetti livello base

Al termine del 2° blocco di competizioni, l’intera squadra dell’Asd Majorettes Gerenzano Sc è stata invitata dal Twirling Lombardia ad esibirsi nella disciplina Traditional Corp : una disciplina di gruppo molto coreografica: con la loro bravura e il loro sorriso le majorettes hanno entusiasmato il pubblico presente nel palazzetto di Cormano – di fatto la disciplina majorettes è riconosciuta dal Coni ed è inserita all’interno della federazione italiana twirling.

Il presidente Paolo Andrea Vanzulli si è subito congratulato, dell’enorme successo con le atlete, i dirigenti, i tecnici e firo di un gruppo che quest’anno è in procinto di festeggiare i 50 anni di storia 1975-2025.

Per questo il gruppo lancia l’appello ai cittadini di contribuire con la raccolta di foto, storie, racconti per celebrare al meglio questo anniversario.

Invio di materiale a [email protected]

