SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 18 aprile, si segnalano il commosso saluto a una figura storica del centro di Saronno, un grave incidente stradale a Solaro e l’annuncio della Fiera di Origgio con tutte le informazioni utili. Grande attenzione anche per il suggestivo presepe di Pasqua, per la rigenerazione dell’area ex Pozzi-Ginori e per un meme diventato virale sui social.

Saronno saluta Felice Dones, storico tappezziere del centro cittadino, ricordato con affetto da familiari e clienti per la dedizione al lavoro e la profonda umanità che ha segnato la sua vita e la sua bottega.

Origgio si prepara alla tradizionale fiera: dal bestiame agli spettacoli, fino alle bancarelle, ecco tutte le date, gli orari e il programma completo dell’evento che animerà il paese a fine aprile.

A Solaro, un violento scontro tra un’auto e uno scooter lungo la Monza-Saronno ha coinvolto un uomo di 84 anni, trasportato in elisoccorso all’ospedale in gravi condizioni.

Alla prepositurale di Saronno il prevosto Giuseppe Marinoni ha presentato un originale presepe di Pasqua: una composizione che unisce arte e spiritualità, invitando alla riflessione.

Il commissario Antonella Scolamiero ha approvato il piano per la rigenerazione dell’ex Pozzi-Ginori: un passo decisivo verso la riqualificazione dell’area industriale dismessa.

Un meme ironico sul sindaco di Saronno, pubblicato da Tu@Saronno con l’hashtag “#Azz”, ha conquistato il web diventando virale e suscitando commenti divertiti tra i cittadini.

