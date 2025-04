Città

SARONNO – E’ stato pubblicato nella serata di giovedì 17 aprile la nota con cui l’ex assessore alla Rigenerazione Urbana Alessandro Merlotti commenta l’analisi della proprietà dell’ex Isotta Fraschini sulla situazione del progetto e i rapporti con l’Amministrazione. “Dico la mia, aspettando commenti e anche eventuali critiche. Area Isotta, è mancata la buona politica? Probabile, sicuramente è mancata da parte del sottoscritto che, all’inizio dell’amministrazione Airoldi, respinse la proposta dei consulenti “milanesi” di Saronno città dei Beni Comuni. Questi consulenti, abituati al “rito ambrosiano” in urbanistica, proposero di trasformare l’area con un “Permesso di Costruire in deroga”, come si fa, solitamente, per aree di dimensioni ridotte e con problematiche diverse da quelle di un’area di più di 100000 mq. Perché il “Permesso in deroga?” “Perché a Milano si fa così…”. Lascio a chi legge ogni commento e conclusione. Abbiamo visto a Milano com’è andata a finire. Poi va bene ogni considerazione sulle (presunte) mancanze dell’amministrazione e della “macchina comunale” in generale, ma l’interesse pubblico prima di tutto. Per il resto, art. 7 della Costituzione Romana…”.

