SARONNO – Sabato 19 aprile 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, Saronno sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Sono previsti 0.6mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, mentre la minima si attesterà a 10°C. I venti saranno deboli e proverranno da ovest-sudovest al mattino, per poi divenire assenti nel pomeriggio. Non è prevista alcuna allerta meteo. La giornata sarà quindi all’insegna della variabilità, con nubi e possibili deboli piogge in serata. Lo zero termico si attesterà a 2130 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, infiltrazioni umide raggiungeranno la Lombardia determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali e le zone pedemontane-alte pianure, la giornata sarà grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Sulle basse pianure orientali, nubi sparse si alterneranno a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sulle Prealpi occidentali, i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, con nuove deboli piogge in serata. Su Orobie e Alpi Retiche, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Sulle Prealpi orientali, i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 2250 metri.

Nel Tradatese e nella zona delle Groane, così come a Lazzate, si prevede una giornata simile a Saronno, con cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio e deboli piogge in serata.

