Città

SARONNO – Un messaggio di gratitudine profondo e sincero, quello che l’ex assessora Francesca Pozzoli ha voluto rivolgere pubblicamente al personale dell’ospedale di Saronno. Un riconoscimento che arriva dopo un momento difficile vissuto in famiglia e che si trasforma in un sentito ringraziamento per chi ogni giorno lavora con competenza e dedizione all’interno del presidio sanitario cittadino.

“Circa due mesi fa mia mamma ha dovuto purtroppo affrontare un ricovero d’urgenza all’ospedale di Saronno in condizioni davvero molto serie, ma grazie al pronto intervento e alle cure costanti, professionali ed amorevoli dello staff, ora lei sta decisamente meglio.

Ci tengo perciò a ringraziare di cuore a nome mio e dei miei familiari il personale dell’Ospedale di Saronno, in particolare dei reparti Pronto Soccorso, Unità Intensiva Cardiologica, Rianimazione-terapia intensiva e Medicina -terapia subintensiva, perché durante il suo lungo e difficile ricovero hanno instancabilmente riservato a mia mamma attenzione, professionalità e umanità, preziosissime non solo per lei ma per tutti noi.

E di certo non mossi da “trattamenti di favore”, perché nessuna delle persone dello staff coinvolte era a conoscenza del mio recente passato nell’amministrazione saronnese.

Come in questa occasione, ho sempre riposto fiducia nell’ospedale di Saronno: lì sono nati i miei figli pochi anni fa e ci siamo sempre rivolti a questa struttura. Continueremo a farlo, perché crediamo che buona parte della grandezza di Saronno è proprio il valore del suo ospedale e delle persone che ci lavorano ogni giorno per prendersi cura dei più fragili.”

Parole che testimoniano un legame profondo con la realtà ospedaliera locale, ma anche l’importanza di valorizzare pubblicamente il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori, spesso impegnati in condizioni complesse ma sempre al servizio della comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09