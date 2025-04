Volley

CARONNO PERTUSELLA – Una settimana intensa e ricca di emozioni per le ragazze della Pallavolo Rossella Ets Caronno. Le formazioni Under 13, Under 14 e Under 16 sono infatti impegnate, da ieri e fino a sabato 19 aprile, a Lignano Sabbiadoro per partecipare alla Glamour Volley Cup Spring, uno dei tornei di Pasqua più prestigiosi del panorama giovanile nazionale.

L’edizione 2025 dell’evento ha raccolto l’adesione di ben 107 squadre provenienti da tutta Italia, pronte a sfidarsi in un clima di sport, entusiasmo e condivisione. Un’occasione preziosa non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano, per favorire la crescita, la socializzazione e lo spirito di squadra tra le giovani atlete.

Le ragazze caronnesi porteranno in campo la passione e l’impegno che da sempre contraddistinguono la società, rappresentando con orgoglio i colori del club in una manifestazione di alto livello tecnico.

La partecipazione al torneo è parte integrante del percorso di formazione e crescita delle giovani promesse del vivaio Rossella Ets Caronno, sempre più protagoniste anche fuori dai confini regionali.

(foto di gruppo delle caronnesi a Lignano)

18042025