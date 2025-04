Città

SARONNO – “Riteniamo il risultato un riconoscimento per la fermezza dimostrata dalla Uil Fpl in questi mesi sui rinnovi dei contratti nazionali, con alcune organizzazioni sindacali che hanno tentato di utilizzare le elezioni come una sorta di referendum per decidere se firmare i contratti nazionali con il 6% di aumento per il triennio 2022/2024, a fronte di un’inflazione nello stesso periodo del 17%. La Uil Fpl Varese ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato al voto e tutti i candidati della Uil Fpl per l’ottimo risultato raggiunto”.

Inizia così il commento di Daniele Ballabio sui risultati delle elezioni Rsu.

“I problemi nelle aziende pubbliche della città di Saronno sono molteplici, e vogliamo essere ascoltati dalle amministrazioni e dalla politica: sulla struttura sanitaria bisogna potenziare l’ospedale, ricercare soluzioni per incentivare l’incremento di personale infermieristico, Oss e sanitario – ad esempio creando condizioni abitative a prezzi calmierati per il personale – e monitorare le decisioni della Asst, garantendo pari dignità ai presidi dell’azienda.

Al Comune è necessario incrementare il personale, da troppo tempo in sofferenza, e ripristinare condizioni di benessere lavorativo.

All’Istituzione Zerbi chiediamo una continuità nella dirigenza – cambiare due presidenti, tre direttori amministrativi e tre direttori didattici in due anni non consente nemmeno un confronto sindacale con continuità – oltre a chiarire la questione della sommatoria della capacità assunzionale voluta dall’amministrazione comunale, che a nostro parere penalizza fortemente l’Istituzione. Serve inoltre definire le funzioni e l’autonomia nei confronti del Comune, stabilizzare il personale che da oltre 36 mesi lavora in condizioni di precarietà ed essere coinvolti nell’organizzazione del lavoro. Vogliamo, in sostanza, con i nostri delegati eletti in rappresentanza dei colleghi, rivendicare il compito di essere parte attiva nei processi decisionali.

La Uil Fpl, forte dell’elevato consenso ricevuto da lavoratori e lavoratrici, è pronta a confrontarsi. Auspichiamo di riprendere a breve un percorso di confronto costruttivo, con l’obiettivo primario di tutelare i lavoratori e le lavoratrici, garantendo al contempo servizi pubblici per i cittadini saronnesi all’altezza delle necessità. Noi siamo pronti”.

