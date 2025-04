Softball

SARONNO – Oggi, sabato 19 aprile, la Serie A1 di softball propone un’intera giornata di gare, con cinque doppie sfide che promettono spettacolo e intensità. Le partite si disputeranno in diverse località, con l’obiettivo di consolidare le posizioni in classifica e guadagnare terreno nella corsa ai playoff.​

Inox Team Saronno vs Mia Office Blue Girls Bologna

Alle ore 15 l’Inox Team Saronno ospiterà le Mia Office Blue Girls Bologna. Entrambe le squadre condividono un record di 5 vittorie e 1 sconfitta, rendendo questo incontro cruciale per la vetta della classifica. Saronno, reduce da una vittoria nel derby contro Caronno, schiererà Christina Toniolo come lanciatrice in gara uno e Taylor Caudill in gara due. Le Blue Girls, con roster al completo, saranno guidate da Cristian Alvisi, affiancato da Massimo Desii e Juni Francisca, in assenza dell’head coach Veronica Casella.​

Rheavendors Caronno vs Itas Mutua Rovigo

Alle ore 17, le Rheavendors Caronno affronteranno l’Itas Mutua Rovigo. Entrambe le squadre cercano di migliorare il proprio record di 2 vittorie e 4 sconfitte. Caronno, dopo lo sweep subito nel derby contro Saronno, punta a tornare alla vittoria. Rovigo, con roster al completo, sarà guidato dall’head coach Javier Pino Soto, rientrato in Italia dopo un grave lutto familiare.​

Altri incontri della giornata

Thunders Castellana vs Italposa Forlì – ore 13

Pubbliservice Old Parma vs Bertazzoni Collecchio – ore 17

MKF Bollate vs ARES Safety Macerata – ore 18

In ciascuna serie, gara due inizierà 40 minuti dopo la conclusione del primo incontro.

Le previsioni meteorologiche indicano possibili precipitazioni in alcune aree, rendendo il meteo un’incognita per lo svolgimento regolare delle partite.

