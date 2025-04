Softball

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Giornata da incorniciare per le due formazioni del Varesotto impegnate nel campionato di Serie A1 softball. Nel sabato pasquale, l’Inox Team Saronno ha centrato il terzo sweep consecutivo, superando di misura le Blue Girls Pianoro Bologna. Doppia vittoria anche per le Rheavendors Caronno, che in casa hanno avuto la meglio sull’Itas Mutua Rovigo.

Saronno, fuoricampo e carattere per piegare Pianoro

L’Inox Team Saronno contro Pianoro ha vinto gara-1 per 6-5 grazie a un fuoricampo da quattro punti di Sara Cianfriglia nel primo inning e al colpo decisivo di Saviola alla sesta ripresa, dopo che Bologna era riuscita a pareggiare. In gara-2, la squadra di casa ha fatto la differenza al quarto inning con un altro homer di Barbora Saviola e un fuoricampo da due punti di Cianfriglia. Il tentativo di rimonta bolognese si è fermato sul 3-2.

Caronno, primo sweep stagionale con prestazione perfetta

Due vittorie nette per Caronno contro Rovigo: 10-0 in gara-1 (al quarto inning) e 7-0 in gara-2 (al quinto). In evidenza l’attacco (21 valide in due gare) e soprattutto Riko Murayama, che ha firmato un perfect game nella seconda partita. Le lombarde hanno sfruttato le occasioni offensive con efficacia e chiuso le sfide anzitempo grazie a prestazioni solide anche in difesa.

Gli altri risultati della giornata

Bertazzoni Collecchio conquista il derby contro Old Parma con due successi netti: 10-2 al sesto inning e 11-0 al quarto. Decisive le prestazioni di Lori, Bernardi e Ghergolet, mentre in pedana brilla Chiara Marmo.

A Castelfranco Veneto, Thunders Castellana e Italposa Forlì si dividono la posta: gara-1 finisce 2-1 per Castellana, con rimonta all’ultima ripresa, mentre gara-2 va a Forlì per 2-0, grazie al dominio della lanciatrice Johnson.

A Bollate, le campionesse d’Italia vincono gara-1 contro Macerata per 9-0 (al quinto), ma gara-2 viene sospesa al sesto inning sull’1-0 per un problema all’impianto di illuminazione. La data del recupero sarà comunicata prossimamente.

Risultati

Mkf Bollate-Macerata 9-0, 1-0 sosp. al 6′ inning; Thunders Castellana-Italposa Forlì 2-1, 0-2; Rheavendors Caronno Pertusella-Itas Rovigo 10-0, 7-0; Inox Team Saronno-Pianoro 6-5, 3-2, Bertazzoni Collecchio-Old Parma 10-2, 11-0.

Classifica

Mkf Bollate 1000, Inox Team Saronno 875, Italposa Forlì e Pianoro 625, Rheavendors Caronno Pertusella e Bertazzoni Collecchio 500, Thunders Castellana e Itas Nova Rovigo 250, Macerata 200. Old Parma 125.

