Solaro

SOLARO – Nuova cartellonistica informativa per il polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna a Solaro. Nel progetto di ristrutturazione con riuso funzionale dell’edificio dell’ex scuola, l’amministrazione comunale ha da sempre posto molta attenzione riguardo al tema del superamento delle barriere architettoniche.

Gli accorgimenti progettuali presi non riguardano solo le disabilità motorie, ma anche le disabilità sensoriali. Infatti all’interno della struttura, oltre a garantire l’accessibilità ai vari piani, sono state posate delle pavimentazioni tattili che identificano i percorsi e, anche per quanto riguarda la segnaletica verticale recentemente installata, sono state inserite le scritte tattili in alfabeto Braille.

Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche sono proseguiti anche sulla nuova piazza Cadorna, contribuendo alla creazione di un paese più vivibile ed inclusivo.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Quando è stato avviato il progetto per la ristrutturazione di Regina Elena, tutti sognavamo un luogo in cui la comunità e tutte le sue componenti potessero sentirsi accolte e rappresentate. Oggi abbiamo dei rinnovati spazi in cui trovano luogo servizi e sedi di attività. Insomma un luogo aperto a tutti. Anche per questo è diventata ancora più fondamentale una comunicazione diretta anche alle persone con disabilità sensoriali e siamo davvero orgogliosi di poter inaugurare questa nuova cartellonistica che rientra nel progetto più ampio della nostra idea di Polo di Comunità casa di tutti i solaresi”.

Francesca Tramarin, assessore alla Cultura: “Il percorso è iniziato tanti anni fa con l’abbattimento delle barriere architettoniche, ora proseguiamo con l’arricchimento della struttura e delle aree circostanti con nuovi segnali dedicati alle persone con disabilità sensoriali. Il traguardo è continuare a rendere il Polo di Comunità Regina Elena il punto di riferimento per le attività sociali e culturali di Solaro, un punto facilmente accessibile a quante più persone possibile”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09