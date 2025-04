Città

SARONNO – La domenica di Pasqua, in programma per il 20 aprile, la maggior parte dei supermercati in Lombardia sarà chiusa. Tuttavia, non mancano le eccezioni, soprattutto per il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, quando diversi punti vendita torneranno operativi con orari straordinari. Per chi resta in zona, ecco tutti gli orari aggiornati dei principali supermercati e centri commerciali tra Saronno, Gerenzano, Caronno e l’area limitrofa.

Tigros: chiuso a Pasqua, aperto a Pasquetta

Anche quest’anno Tigros conferma la chiusura per la domenica di Pasqua, lasciando le porte chiuse il 20 aprile in tutti i suoi punti vendita. Chi ha bisogno di fare acquisti potrà però contare sull’apertura del lunedì di Pasquetta: i supermercati di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno aperti dalle 8.30 alle 20, offrendo così un’utile alternativa per la spesa del giorno festivo.

Esselunga: orari straordinari per Pasquetta

La catena Esselunga manterrà chiusi tutti i suoi punti vendita domenica 20 aprile, compresi quelli di Saronno e Solaro. Tuttavia, per il lunedì di Pasquetta è prevista un’apertura straordinaria dalle 8 alle 20, garantendo un servizio utile per chi ha bisogno di rifornimenti dopo la giornata festiva.

Carrefour: differenze tra Saronno e Limbiate

Il centro commerciale Carrefour di via Primo Maggio a Saronno sarà operativo in entrambe le giornate. Per Pasqua è prevista l’apertura dell’ipermercato dalle 8 alle 20, mentre a Pasquetta si amplia l’offerta: l’ipermercato sarà aperto dalle 8 alle 21, la galleria commerciale dalle 9 alle 20.30 e la zona ristorazione dalle 9 alle 21. Diversa invece la situazione per il Carrefour di Limbiate, dove a Pasqua sarà aperto solo l’ipermercato, con orario ridotto dalle 7.30 alle 14, mentre la galleria e i ristoranti resteranno chiusi. A Pasquetta, invece, apertura completa per tutti i reparti.

Unes: aperto a Pasquetta in via Prealpi

Anche il supermercato Unes di via Prealpi a Saronno sarà chiuso domenica 20 aprile. Chi ha necessità potrà però approfittare dell’apertura straordinaria del lunedì, con orario continuato dalle 8 alle 20, utile per la spesa di rientro dalle gite fuori porta o per organizzare un pranzo in compagnia.

Centro di Arese: tutto chiuso a Pasqua, apertura lunga il lunedì

Il grande mall di via Luraghi ad Arese, uno dei più frequentati della zona, osserverà una giornata di chiusura completa per la domenica di Pasqua: resteranno chiusi sia la galleria commerciale che l’ipermercato. Lunedì 21 aprile, invece, il centro sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 22, offrendo un’ampia possibilità di shopping, svago e ristorazione.

