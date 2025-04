Città

SARONNO – Un pomeriggio di musica e memoria, per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione con l’armonia di due cori. È l’invito che il Comune di Saronno rivolge alla cittadinanza per venerdì 25 aprile, quando, alle 16, la Chiesa di San Francesco ospiterà un concerto corale gratuito aperto a tutti.

Sul palco si alterneranno il Coro Calicantus Switzerland, formazione giovanile di fama internazionale, e il Coro da Camera Hebel, espressione della vivace scena culturale saronnese. Insieme proporranno un viaggio musicale che attraversa epoche e stili, con un programma pensato per emozionare e far riflettere.

L’evento, organizzato nell’ambito delle celebrazioni ufficiali del 25 aprile, vuole essere un momento di condivisione e partecipazione, dove la musica diventa linguaggio universale di pace e libertà.

(foto archivio: un precedente evento del coro Hebel in chiesa san Francesco)

