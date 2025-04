Solaro

SOLARO – Ricade quest’anno l’ottantesimo anniversario della Liberazione ed il 25 aprile assume un significato ancora più profondo. Il programma pensato per l’importante ricorrenza riunisce tanti elementi della comunità solarese, dalle scuole alla parrocchia, dalle associazioni alla musica. Si comincia alle 8.30 con la posa della corona di alloro al Polo di Comunità Regina Elena in piazza Cadorna. A seguire la Santa Messa alle 9 con l’accompagnamento del coro liturgico La Brughera e subito dopo il corteo per le vie del paese con il corpo musicale Attilio Rucano.

Alle 10 comincia la parte istituzionale in Villa Borromeo con i discorsi della Sindaca di Solaro Nilde Moretti e di una rappresentanza dell’Anpi di Milano. Poi alle 10.30 il concerto dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Regina Elena ed alle 11 la presentazione del libro e la proiezione del docufilm Malati di Libertà. La celebrazione si concluderà con un rinfresco per tutti i partecipanti.

Francesca Tramarin, assessore alla Cultura: “Quest’anno celebriamo con grande orgoglio l’80esimo anniversario della Liberazione dello Stato italiano dal nazifascismo. Il 25 aprile è una data per tutti gli italiani estremamente significativa. Ci ricorda un pezzo di storia indelebile che abbiamo il dovere di commemorare con profonda consapevolezza, oggi più che mai, considerato che molti Paesi vedono la propria democrazia e libertà sempre più minacciate. Sarà una preziosa occasione per ricordare in particolare il doloroso sacrificio di coloro che hanno combattuto, perdendo spesso la vita, in favore della libertà di cui ancora oggi abbiamo la fortuna di godere. Donne, uomini, spesso molto giovani che hanno saputo prendere posizione perché custodivano il sogno di un’Italia libera di rinascere e splendere all’interno di una cornice democratica. Libertà, democrazia, antifascismo. Questi sono i valori che, come ci insegna la nostra Costituzione repubblicana italiana, vogliamo celebrare e difendere insieme, sapendo di non poterli mai dare per scontato. Invito tutti i cittadini a partecipare con gioia e consapevolezza alle iniziative in programma, per cui desidero a nome dell’intera Amministrazione comunale ringraziare Anpi, l’Istituto Comprensivo Regina Elena, il corpo musicale Attilio Rucano di Solaro, il Gruppo fotografico Cogli l’Attimo, il Maps, il Parroco don Sergio Tomasello ed il coro La Brughera. Perché il 25 aprile è un giorno di festa per tutti. Lo dobbiamo ai nostri morti, lo dobbiamo a noi e al nostro futuro. Viva l’Italia. Viva l’Italia libera, democratica e antifascista”.