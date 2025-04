Saronnese

UBOLDO – Annullato l’evento pasquale al Plis dei Mughetti: la Caccia all’uovo, che sarebbe dovuta tenersi domani, lunedì 21 aprile, non si terrà a causa delle previsioni meteo avverse.

Con un pranzo al sacco libero e auto-organizzato, l’evento coinvolgeva i bambini di età compresa dai 4 ai 12 anni, che avrebbero utilizzato l’aula didattica del parco per un pic-nic, per poi, nel pomeriggio, lanciarsi in una caccia alle uova: un momento di compagnia e divertimento, che il Parco dei Mughetti ha già, con molto successo, organizzato negli scorsi anni. Le condizioni meteo, però, prevedono pioggia, non permettendo un regolare svolgimento delle attività.

(foto archivio)

