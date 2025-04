Città

SARONNO – Un biscotto a forma di aureola per festeggiare la canonizzazione di Carlo Acutis. In occasione della proclamazione a Santo del giovane beato, che avverrà domenica 27 aprile a Roma, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli ha organizzato tre giornate di preghiera e festa, da giovedì 24 a sabato 26 aprile, in preparazione alla data tanto attesa.

Durante le celebrazioni, sarà distribuito un dolce speciale ideato da don Massimiliano Bianchi, responsabile del Santuario: il Carletto all’Amaretto. Si tratta del primo biscotto ufficiale dedicato a San Carlo Acutis, realizzato in omaggio al nuovo Santo e ai suoi devoti. “È all’amaretto perché è un prodotto simbolo del nostro Santuario, ma contiene anche gocce di cioccolato: erano i biscotti preferiti di Carlo, come racconta sua mamma Antonia nella biografia”, spiega don Massimiliano.

La preparazione del biscotto, che riprende la forma dell’aureola, è affidata a Massimo Borroni, della panetteria Veronese di via Romanò, nel centro di Cesate. Il Carletto all’Amaretto sarà distribuito gratuitamente al termine della Messa delle 18 nei tre giorni del Triduo (giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 aprile), e anche dopo la Messa delle 11.30 di domenica 27, giorno della canonizzazione.

Un pensiero speciale è stato riservato anche alla famiglia di Carlo: negli ultimi giorni alcuni vassoi di Carletto all’Amaretto sono stati spediti ad Assisi, accompagnati da un messaggio di auguri e affetto per una serena Pasqua.

Per chi desidera portarne a casa un ricordo, è possibile prenotare alla segreteria del Santuario scatole da 800 grammi o vassoi da 300 grammi, disponibili in quantità limitata.

