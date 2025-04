Tra le notizie più lette di ieri, sabato 19 aprile, spiccano le riflessioni legate al futuro dell’area ex Isotta Fraschini e il dibattito politico che ne è scaturito. Ampio spazio anche alla cronaca, con un furto in pieno giorno e il sentito ricordo di una figura molto conosciuta. Emozione e partecipazione per la Via Crucis al Padre Monti, mentre non manca un segnale positivo da parte dell’ospedale cittadino.

Grande partecipazione e raccoglimento per la Via Crucis al Santuario di Padre Monti, raccontata dagli scatti di Edio Bison che immortalano il silenzio e le fiaccole nella suggestiva cerimonia serale.

È scomparso Erminio Venuto, ex giudice di pace e volontario impegnato nel sostegno ai più fragili: lascia un ricordo di dedizione e altruismo nella comunità.

Durante la pausa pranzo, un’auto è stata svaligiata e un computer rubato: la vittima lancia un appello per trovare testimoni che possano aiutare a risalire ai responsabili.

Francesca Pozzoli ha voluto pubblicamente ringraziare il personale dell’ospedale di Saronno, elogiando la professionalità e l’umanità ricevute durante la sua degenza.

Azzi rompe il silenzio e si esprime sull’ex Isotta Fraschini