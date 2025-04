Cogliate

COGLIATE – Sono stati il sindaco Andrea Basilico e un volontario del gruppo comunale a sorprendere e fermare i ladri di rame che da settimane colpivano la città, malgrado il tentativo di resistenza dei malintenzionati che ha costretto entrambi a ricorrere alle cure del pronto soccorso. È accaduto nella serata di venerdì, durante un giro di perlustrazione in seguito all’ennesima segnalazione di cittadini preoccupati.

Da tempo si era registrati diversi furti di rame ad edifici pubblici e privati: la scuola elementare di via Manzoni, il santuario di San Damiano, il monumento al pozzo in via 4 novembre e diverse abitazioni tra via San Giovanni Battista, via Trento e piazza Roma. Il metodo era sempre lo stesso: pluviali sradicati dalle pareti, quasi sempre nello stesso orario, da quella che le telecamere di videosorveglianza lasciavano intuire essere la stessa persona.

Venerdì pomeriggio erano arrivate nuove segnalazioni per la presenza di individui sospetti nella zona di via Marconi. Il sindaco e un volontario si sono mossi per verificare, mentre venivano allertati anche i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno. Poco dopo, hanno sorpreso due uomini: uno intento a smontare canaline in rame, l’altro probabilmente di guardia.

I due rappresentanti del Comune si sono qualificati e hanno cercato di fermare i ladri, ma uno dei sospetti ha reagito con violenza, innescando una colluttazione. Solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori: i due uomini sono stati bloccati, portati in caserma e denunciati a piede libero. Sono in corso le indagini per attribuire loro anche gli altri colpi.

Il sindaco e il volontario, feriti nella colluttazione, sono stati accompagnati in pronto soccorso per accertamenti. Sono stati dimessi nella notte con una prognosi di circa dieci giorni.

