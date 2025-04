Cronaca

LENTATE SUL SEVESO / BARLASSINA – Attimi di paura nella tarda serata di sabato 19 aprile lungo la Statale 35 Milano-Meda, dove un’auto è finita fuori strada nel tratto tra Lentate sul Seveso e Barlassina, in direzione sud. L’allarme è scattato intorno alle 23.40: l’automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata e si è fermato in una zona impervia, tra rovi e sterpaglie a lato strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti una pattuglia della Polstrada, un’ambulanza in codice giallo e i vigili del fuoco, intervenuti con l’autopompa per mettere in sicurezza il mezzo. Nonostante la spettacolarità dell’uscita di strada, la persona alla guida è risultata illesa e non è stato necessario il trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti intervenuti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: due immagini dell’incidente)

20042025