Comasco

CIRIMIDO – Una mattinata di Pasqua fuori dall’ordinario per i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, intervenuti oggi in via strada di Mezzo per recuperare un gruppo di ovini che si era allontanato dal gregge.

L’allarme è stato lanciato da un passante che, durante una passeggiata con il proprio cane, si è imbattuto negli animali vaganti. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno avviato le operazioni per rintracciare il pastore e ricondurre gli ovini al gregge. Tra gli animali recuperati, anche un agnello nato da meno di 48 ore, che ha attirato l’attenzione dei presenti.​

L’intervento si è concluso con successo, grazie alla tempestiva segnalazione del cittadino e all’efficace operato dei soccorritori. Un episodio che, nel giorno di Pasqua, sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di soccorso.

