SARONNO – Con parole semplici ma profonde, il prevosto di Saronno don Giuseppe Marinoni ha condiviso con la comunità il suo augurio di buona Pasqua attraverso l’informatore parrocchiale. Un messaggio che richiama il significato più autentico della festività cristiana, sottolineando la speranza, la pace e l’invito alla santità per tutti. Ecco il testo completo diffuso nei giorni scorsi:

BUONA PASQUA!

Miei cari, buona Pasqua!

Questi miei auguri vi raggiungono proprio oggi, “il terzo giorno”, nel quale il Figlio dell’uomo è risorto, secondo la promessa di Gesù ai suoi discepoli.

La Pasqua è una festa così bella e così grande che non basta un solo giorno, ma la celebrazione si distende nel tempo.

Per questo si comincia ad augurare buona Pasqua il venerdì santo, quando, contemplando Gesù che muore sulla croce, tu, io, ciascuno di noi può dire: è Pasqua perché Gesù mi ha amato così tanto da dare la sua vita proprio per me.

La domenica, poi, la Pasqua si compie, quando Cristo risorge ed esce dal sepolcro perché il suo amore è assolutamente più forte della morte. Buona Pasqua, se credi che Cristo è la tua, la mia, la speranza di vita per ciascuno di noi.

Auguriamo buona Pasqua nei cinquanta giorni che seguono la data di oggi, fino a Pentecoste. Pasqua è principio di vita nuova. È la Pasqua di Cristo che si distende nel tempo. Pasqua è speranza per tutti.

Sarà buona Pasqua, in particolare, quando l’adolescente Carlo Acutis verrà proclamato santo perché ha amato e si è lasciato amare dal Cristo Risorto. Anche tu, anch’io, ciascuno di noi è chiamato a diventare santo. Pasqua è santità per tutti.

La Pasqua si distende nel tempo e abbraccia il mondo, perché finalmente prevalga la pace: tu, io, ciascuno di noi ne abbiamo bisogno. Pasqua è pace per tutti.

BUONA PASQUA!

don Giuseppe

