Cronaca

SARONNO – Si è temuto il peggio nei primi minuti dopo lo scontro tra un’auto e una moto alla rotonda di viale Europa, ma fortunatamente le condizioni del motociclista si sono rivelate meno gravi del previsto.

L’incidente è avvenuto ieri sabato 19 aprile, intorno alle 17.30. A rimanere ferito è stato un uomo di 30 anni, che era alla guida della moto. L’impatto, avvenuto in un punto particolarmente trafficato della viabilità cittadina, ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Saronno e gli agenti del comando della polizia locale.

Il ferito è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni non destano

La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, che potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza o da una distrazione. Gli accertamenti sono in corso.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

