SARONNO – Un augurio di Pasqua che si fa anche dichiarazione d’intenti: è il contenuto del videomessaggio condiviso oggi, domenica 20 aprile, da Novella Ciceroni, candidata sindaco della coalizione civica formata da Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno Sicura.

Nel breve intervento, la candidata sottolinea l’energia che, da due mesi a questa parte, ha alimentato la nascita della nuova alleanza civica. “Tutte le energie positive si sono concentrate – afferma – e da Obiettivo Saronno è nata una coalizione pienamente civica con Idea Futuro e Saronno Sicura.

Ciceroni racconta di aver incontrato, in questo periodo, “tantissime ragazze e ragazzi, giovani famiglie e splendidi ultraottantenni”, sottolineando come da tutti sia arrivato un messaggio chiaro: “Saronno vuole rinascere”.

Il messaggio si chiude con un augurio rivolto alla città: “Questo è un nuovo inizio per la nostra città ed è questo l’augurio che io mi faccio e vi faccio. Buona Pasqua a tutti!”.

Il video è stato condiviso sui canali social della coalizione e vuole segnare simbolicamente l’inizio di una fase nuova anche grazie alla campagna elettorale per le prossime amministrative.

