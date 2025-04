Cronaca

LEGNANO – È morto sul colpo dopo un volo di alcuni metri, nelle prime ore di domenica 20 aprile, giorno di Pasqua. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, originario della Costa d’Avorio, trovato senza vita in via Grigna, a pochi passi dall’ex ospedale.

Il giovane sarebbe caduto accidentalmente dal balcone del terzo piano dell’appartamento dove viveva con alcuni coetanei. Secondo una prima ricostruzione, rientrato verso le 4 in stato di ebbrezza alcolica, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sul balcone, cadendo nel vuoto.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 6. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori della Croce Bianca di Legnano, arrivati con ambulanza e automedica. I volontari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è risultato vano: il medico ha potuto soltanto constatare il decesso.

A seguire le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto è la Polizia di Stato. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo le ultime ore di vita del giovane, per verificare con certezza se si sia trattato di una tragica fatalità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09