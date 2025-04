Città

SARONNO – “Il Gruppo Sportivo Robur 1919 si unisce ai milioni di fedeli in tutto il mondo in questo momento di lutto per la scomparsa del Santo Padre Francesco”.

Inizia così il ricordo della società saronnese dopo la morte di papa Francesco avvenuta stamattina 21 aprile.

“Sempre dalla parte dei più deboli e degli ultimi, a protezione dei popoli in difficoltà e contro ogni guerra, a Papa Francesco va il nostro ultimo saluto con grande rispetto e gratitudine per ciò che ha fatto per le comunità del mondo e per gli insegnamenti che ci ha lasciato: “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”

(foto: dalla pagina Facebook Papa Francesco)

