Comasco

ROVELLASCA – Una pianta pericolante, che rischiava di cadere sulla carreggiata, ha richiesto un intervento urgente da parte dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 21 aprile, nella frazione Manera.

L’allarme è scattato per la presenza di un albero instabile, situato a ridosso della strada e considerato a rischio crollo. Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco: una proveniente dal comando di Como e l’altra dal distaccamento di Lomazzo. I pompieri si sono immediatamente attivati per mettere in sicurezza l’area e procedere al taglio controllato della pianta, evitando così pericoli per automobilisti e pedoni.

L’operazione si è svolta in sicurezza e non si segnalano persone coinvolte. Il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le manovre, con la collaborazione delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

L’intervento si è concluso nel giro di poche ore, con il completo ripristino della sicurezza nella zona.

