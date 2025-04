Calcio

SARONNO – Tre giorni di grande calcio giovanile animeranno il Centro sportivo Matteotti di via Sampietro, che dal 23 al 25 maggio 2025 ospiterà la seconda edizione del Trofeo Città di Saronno. Il torneo, organizzato dal Fbc Saronno, vedrà scendere in campo otto squadre della categoria Under 15, pronte a sfidarsi per conquistare il titolo.

Dopo il successo della prima edizione, l’appuntamento si conferma un momento di sport e aggregazione per giovani talenti del calcio. “Non perdere questo grande evento di calcio giovanile!” è l’invito lanciato dai dirigenti del club, che lavorano per offrire un torneo all’insegna della competizione e del fair play.

L’evento rappresenta un’importante vetrina per il calcio giovanile locale e un’opportunità per appassionati e famiglie di assistere a partite di qualità. Il Trofeo Città di Saronno si prepara dunque a regalare spettacolo e emozioni, consolidando la sua presenza nel panorama sportivo della città.

(foto Andrea Elli: squadra giovanile del Fbc Saronno in azione di gioco)

21042025