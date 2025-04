iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Dopo il successo di pubblico registrato lo scorso 22 marzo, il Comune di Castiglione Olona e Lombardia Segreta hanno deciso di replicare l’esperienza: sabato 26 aprile torna il suggestivo “Concerto d’arpa a lume di candela” nella cornice del Museo Branda Castiglioni, con un evento pensato per chi non era riuscito a partecipare alla prima data.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e curata da Lombardia Segreta, offrirà ancora una volta l’opportunità di assistere a un concerto dal vivo unico nel suo genere: protagonista sarà l’arpa, strumento dalla voce evocativa e intensa, suonata da una talentuosa interprete illuminata da centinaia di candele.

Un’esperienza multisensoriale che coniuga la potenza evocativa della musica moderna con l’eleganza senza tempo del luogo e dell’atmosfera creata dalle luci soffuse. Le melodie scelte accompagneranno gli spettatori in un viaggio immersivo e coinvolgente, tra armonie avvolgenti e scenografie naturali. L’appuntamento è per sabato 26 aprile al Museo Branda Castiglioni: un’occasione per vivere una serata fuori dall’ordinario, all’insegna dell’arte e dell’emozione.

(foto: una immagine della precedente edizione dell’evento)

21042025